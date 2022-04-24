شكرا لقرائتكم خبر عن "سيتي كلوب بنها" يتوج بلقب بطل أبطال دوري رابطة أندية سيتي كلوب 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج فريق سيتى كلوب بنها بلقب بطل أبطال دورة رابطة أندية سيتى كلوب 2022، بعدما فاز على نظيره بطل دورة بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية التي جرت بين الفريقين على ملعب سيتي كلوب طنطا.

وشهدت مباراة نهائي بطولة أبطال أندية سيتي كلوب بين بطل سيتي كلوب بنها وبطل سيتي كلوب كفر الشيخ، حضور العميد محمد مرجان رئيس شركة سيتي كلوب والإعلامي أحمد شوبير، والدكتور إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، ونجوم الكرة سيد معوض وعلاء نبيل وأسامة عرابي ومحمد عبد الجليل وتامر عبد الحميد ومحمد وهبة.

وأشاد الحضور بالتنظيم الرائع للدورة، من حيث جودة الملاعب وتوفير طبيب وطاقم طبي في كل مباراة وحكام مميزين..

وتعتبر البطولة أول وأكبر دورة رمضانية تنظمها أندية سيتى كلوب في كرة القدم بمشاركة أكثر من 74 فريقا على مستوى 7 فروع بمحافظات مصر، تمت تصفيتها في النهاية لفريقين يتنافسان على اللقب الأول لبطولة دوري رابطة أبطال أندية سيتى كلوب. كما نظمت أندية سيتى كلوب دورات رمضانية لأول مرة في لعبات أخرى مثل السباحة بمشاركة 271 سباحا، والكاراتيه كاتا وكوميتيه بمشاركة 750 لاعبا ولاعبة، وبطولة البادل تنس وبطولة التنس الأرضي "كور اورانج وكور حمراء وكور صفراء"، وبطولة تنس الطاولة، وبطولة كرة قدم الأكاديميات عدد 4 مراحل سنية، وكرة اليد والسلة والطائرة، وبطولة الجودو واختبار حزام وبطولة السلة 3*3. كما اقتحمت أندية سيتى كلوب سوق الألعاب الإلكترونية، وأقيمت فى نادي سيتي كلوب شبين الكوم بطولة الألعاب الإلكترونية الأولى فى لعبة الفيفا باسم City Club Cup. وعلى مستوى الأنشطة الثقافية والاجتماعية لأندية سيتي كلوب، تم تنظيم معارض خدمية للأعضاء بجميع الفروع لمساعدة الأعضاء لشراء السلع بأسعار جيدة وخلق فرص للتجارة والأعضاء وغير الأعضاء داخل النادي، بالإضافة لإقامة خيم رمضانية على أعلى مستوى تقدم خدمات مميزة للأعضاء طوال الشهر الكريم وتنظيم إفطار جماعي للأعضاء لتنمية شعور الانتماء والارتباط بالنادي، وكذلك رحلات ترفيهية متنوعة للأعضاء.