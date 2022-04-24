شكرا لقرائتكم خبر عن سعد شلبي: الإدارة الحمراء أجهضت محاولات إثارة الفتنة بين الأهلي والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الشكر لمسئولي نادي الرجاء المغربي على حفاوة الاستقبال لبعثة الفريق الأحمر بالمغرب، موضحا أن جماهير الرجاء ضربت أروع الأمثلة في مؤازرة فريقها دون الخروج عن النص خلال المباراة.

وقال شلبي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس: "الروح الرياضية التي ظهرت بها المباراة لا تقل أهمية بالنسبة للأهلي عن الفوز والتأهل، تبادلنا الاستقبال المميز مع الرجاء في القاهرة وكازابلانكا".

وأضاف المدير التنفيذي: "مجلس إدارة النادي الأهلي بما يمتلكه من خبرات إدارية عظيمة نجحت في نزع فتيل الأزمة والفتنة بين الأهلي والرجاء، وإدارة الرجاء كانت واعية لهذا الهدف منذ البداية".

وتابع: "حركة رحلات الطيران للعمرة حرمت الأهلي من توفير طائرة خاصة في مباراة الأهلي والرجاء خلال رحلة المغرب في الذهاب، ولكننا نجحنا في توفيرها خلال العودة، لكن سنكون حريصين على توفير ذلك في مباراتي نصف النهائي والنهائي لو قُدر لنا ذلك".

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الرجاء عن طريق نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44، وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلي، وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي باستاد الأهلي وي السلام.

وبذلك يحقق الأهلي "رجاء" جمهوره ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ويضرب موعدا مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الأبطال.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو".