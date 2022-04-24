شكرا لقرائتكم خبر عن صديق الأمس منافس اليوم.. النحاس يبحث عن انطلاقته مع الاتحاد أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، عن انطلاقته والظفر بأول ثلاث نقاط عندما يلتقى سيد البلد مع نظيره المقاولون العرب في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل 26 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويواجه عماد النحاس المقاولون بشعار "صديق الأمس منافس اليوم"، حيث كان العمدة مديرا فنيا لذئاب الجبل قبل توليه قيادة زعيم الثغر، ويأمل العمدة أن يحقق أول انتصار له مع سيد البلد بعد خسارتين أمام الأهلى والزمالك وتعادل أمام البنك الأهلى.

وتغيب الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى منذ آخر فوز حققه زعيم الثغر يوم 24 ديسمبر من العام المنقضى على حساب المصرى البورسعيدى بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام ليدخل الفريق بعدها في دوامة التعادلات والهزيمة.

وتعادل الاتحاد السكندرى مع "إيسترن كومبانى" بهدف لمثله وخسر من إنبى بهدف نظيف وتعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله في الدورى، ثم خسر سيد البلد أمام فريق الإسماعيلى 2 / 1 في الدورى المصرى.

وقامت إدارة نادى الاتحاد السكندرى بإقالة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بعد الهزيمة من الإسماعيلى وتراجع النتائج التي لا تلبي طموح جماهير سيد البلد، واستقدمت عماد النحاس بدلا منه والذى خاض ثلاث مباريات حتى الآن لم يحقق فيها الفوز، حيث خسر من الأهلى بهدف نظيف وتعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله وأخيرا خسر من الزمالك بهدفين نظيفين.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة بعد 18 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلوا 24 هدفا.

وتأمل جماهير الاتحاد السكندرى في عودة النتائج الإيجابية لفريقها، خاصة أن الموقف الحالي لزعيم الثغر في جدول الدورى العام لا يليق بمكانته خصوصا أن الفريق مدجج بالعديد من النجوم.