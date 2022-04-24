شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 3/2 فى حضور شيكابالا ويلجأ للقاء فاصل لحسم بطل الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى المواجهة الثانية من بلاى أوف نهائى كأس رجال الكرة الطائرة بين الأهلى والزمالك لتحديد بطل موسم 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، فى حضور شيكابالا وعمرو زكى لمؤازرة الفريق الأبيض.

وتم تقسيم دور البلاى أوف على يومين، ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، لذلك تم اللجوء لمباراة فاصلة، فى ظل فوز الزمالك بالمباراة الأولى والأهلى فى الثانية.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد مباريات الدور النهائي لكأس مصر بين الأهلي والزمالك فى الحادية عشرة مساءً، حيث تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بنظام (البلاى أوف Best of 3)على أن يتوج بالبطولة الفريق الفائز بمباراتين.

حصد فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على برونزية دورى رجال الكرة الطائرة بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/0 فى ثاني مواجهات بلاى أوف تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما توج الزمالك باللقب بالفوز على الاتحاد السكندرى.