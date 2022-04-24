شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يدرس الرحيل عن الأهلي في الصيف بعد صدمة صلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس حسام حسن، مهاجم الأهلي، مناقشة العروض المقدمة له للرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة بنهاية الموسم الحالي، بسبب ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة الحالية، لعدم قناعة بيتسو موسيماني، المدير الفني، بإمكانياته منذ الانضمام في بداية الموسم الحالي.

ويعتمد موسيماني على محمد شريف كمهاجم أساسي، وفي حال غيابه يعتمد على بيرسي تاو للعب في مركز المهاجم الصريح، فيما يتجاهل وجود حسام حسن تماما ولا يعتمد عليه في المباريات.

ما زاد من صدمة حسام حسن هو اعتماد موسيماني على صلاح محسن العائد من الإصابة للعب كبديل في مباراة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، رغم غيابه منذ بداية الموسم الحالي، ويفتقد حساسية المباريات، ولكن المدير الفني فضل الاعتماد عليه عن الدفع بحسام حسن.

وهناك أكثر من ناد مهتم بالحصول على خدمات حسام حسن على سبيل الإعارة، أبرزها الاتحاد السكندري، الذي يراقب موقف اللاعب مع الأهلي، خاصة أنه لم يحصل على فرصة كافية رغم أنه كان هدافا للدوري قبل قدومه إلى الأهلي.