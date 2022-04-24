شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتوجه للمحلة لدخول معسكر استعدادا لمباراة الغزل فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا مساء اليوم، الأحد، تدريباته على ملعبه ثم يعلن المدرب البرتغالى قائمة فريقه التي تتوجه للمحلة لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد غزل المحلة بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل الغياب عن فاركو فى مباراة غزل المحلة سيف تيرى وعمرو جمال بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

وعقد نونو ألميدا اجتماعا مع لاعبيه شدد خلاله على أهمية مواصلة الانتصارات فى الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الاخيرة بالدوري ومن قبلها التعادل السلبى مع الزمالك والايجابى مع البنك الاهلى 2-2 مشدداً على ضرورة التركيز خلال فترة التوقف المقبلة على تطوير المستوى وعلاج الأخطاء خاصة فى ظل سعيه للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب بعد توليه المسئولية مؤخرًا خلفا لمجدى عبدالعاطى وتعادله فى أول مباراة رسمية له.

ويحتل فاركو المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 6 مواجهات وتلقى ستة هزائم وحقق ثلاثة تعادلات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفا.