شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: اللي يراهن على الأهلي عمره ما يخسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى الإعلامي إبراهيم فايق بالتأهل الذي حققه النادي الأهلي على حساب الرجاء المغربي في ربع نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا، موضحا أن شخصية الأهلي تظهر دائما في الأوقات الصعبة.

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تليفزيونية بمقدمة برنامجه "جمهور التالتة": "الأهلي سيد أسياد إفريقيا، وهو البابا في البطولات الأفريقية وخاض العديد من التحديات والظروف الصعبة ومع ذلك عمر ما حد راهن عليه وخسر".

وأضاف: "الأهلي يتغلب على كل الظروف والضغوط الصعبة، ويكسرها، وأيضا يكسب في الظروف الطبيعية، الأهلي هو الأهلي كما عودنا ولا يعتمد على تاريخه فقط".

وتابع: "فيه نبرة ونغمة مش عجباني بعد وداع الترجي وصن داونز من البطولة والبعض يراها فرصة مناسبة لاقتراب اللقب القاري من النادي الأهلي، لا بد أن يستمر الأهلي في احترام منافسيه وأي فريق وصل لنصف النهائي فهو فريق محترم".

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الرجاء عن طريق نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44، وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلي، وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي باستاد الأهلي وي السلام.

وبذلك يحقق الأهلي "رجاء" جمهوره ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ويضرب موعدا مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الأبطال.