شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نوح: الحرب النفسية على الأوليمبى كبيرة ومواجهة الحرس تحسم المتأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء نوح، المدير الفني لنادى الأوليمبى، أن الحرب النفسية على النادى كبيرة جدا من أجل تشتيت ذهن اللاعبين قبل المواجهة المصيرية مع حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس 9 مايو المقبل، في إطار الجولة السادسة والعشرين من بطولة دورى القسم الثانى بمجموعة الإسكندرية وبحرى.

وقال علاء نوح، في تصريحات خاصة: "أن نادى الأوليمبى يتعرض لحملة نفسية عليه من أجل تشتيت أذهان اللاعبين قبل مواجهة الحرس، والتي ستكون حاسمة بشكل كبير الفريق المتأهل عن مجموعة الإسكندرية".

وأضاف علاء نوح: "كل ما يقال عن إضافة نقاط لحرس الحدود أخبار مفبركة لا أساس لها وحرب نفسية، من أجل زيادة الضغط على اللاعبين، ولكن اللاعبين جاهزون للمباراة".

ويتصدر فريق حرس الحدود المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى والتى تتنافس فيها أندية بحرى والإسكندرية، برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق الأوليمبى الذى يحل في المركز الثانى، وستكون مباراتهما بمثابة نهائي على بطاقة التأهل قبل 5 جولات من نهاية دورى المظاليم.

وحقق فريق حرس الحدود الفوز على بلدية المحلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الخامسة والعشرين من القسم الثانى، فيما سقط الأوليمبى في فخ التعادل السلبى أمام سبورتنج ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثانى.