شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيكابالا وعمرو زكى يؤازران الزمالك للكرة الطائرة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادى الزمالك، وعمرو زكى مهاجم الزمالك السابق، على مؤازرة نادى الزمالك أمام الأهلى في نهائي كأس الكرة الطائرة أمام النادى الأهلى.

ويحتاج الزمالك للفوز بمباراة اليوم من أجل التتويج بكأس الطائرة ليجمع الثنائية بعد الحصول على الدورى، بعدما نجح في الفوز أمس على الأهلى بـ3/ 0، فيما يحتاج الأهلى للفوز اليوم من أجل اللعب مباراة فاصلة على الكأس مساء الأحد.

ويقام دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد مباريات الدور النهائي لكأس مصر بين الأهلي والزمالك فى الحادية عشرة مساءً، حيث تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بنظام البلاى أوف (Best of 3) على أن يتوج بالبطولة الفريق الفائز بمباراتين.

حصد فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على برونزية دورى رجال الكرة الطائرة بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/0 فى ثاني مواجهات بلاى أوف تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما توج الزمالك باللقب بالفوز على الاتحاد السكندرى.