شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني: مباراة المصري ونهضة بركان صعبة والفوز من نصيب الأكثر توفيقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أن مباراة فريقه أمام مضيفه نهضة بركان المغربي ستكون صعبة للغاية، خاصة في ظل معرفة كلا الفريقين ببعضهما البعض تمامًا.

وأشار معين الشعباني إلى أن الفوز الذي حققه فريقه في مباراة الذهاب بهدفين لهدف يعتبر فوزًا غير مريح، ومع ذلك ففريق المصري جاهز تمامًا للدفاع عن حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة، مؤكدًا أن الجميع داخل فريق المصري على أعلى درجة من التركيز من أجل حصد بطاقة التأهل.

وأضاف معين الشعباني أن الفوز في مباراة الغد سيكون من نصيب الفريق الأكثر توفيقًا وتركيزًا في المباراة، لافتا إلى أن تركيز الجميع داخل فريق المصري ينصب على الملعب فقط بعيدًا عن أية مؤثرات أخرى قد تخرج بالفريق عن تركيزه، معربًا عن أمله في خروج مباراة الأحد بين الفريقين بالصورة التي تليق بالناديين الكبيرين والعلاقة الطيبة التي تجمع بين جماهير كلا الفريقين منذ سنوات.

جاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحفي للمباراة والذي عُقد منذ قليل بقاعة المؤتمرات الصحفية بالملعب البلدي بمدينة بركان، والذي أدارته المنسقة الإعلامية للمباراة المغربية، هيام بن حمو.