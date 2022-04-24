شكرا لقرائتكم خبر عن عصام صبحى ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى اليوم بعد التعافى من آلام الحوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم عصام صبحى لاعب الاسماعيلى فى تدريبات فريقه الجماعية اليوم بعدما منحه الجهاز الطبي راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب معاناته من آلام فى عظام الحوض شعر بها بعد مواجهة إيسترن كومبانى فى الدوري، وخاض على إثرها تدريبات جرى حول الملعب.

ويستضيف الإسماعيلي فريق إنبي على ملعبه مساء الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري العام، ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل مواصلة صحوته الأخيرة للعودة إلى مكانته الطبيعية بجدول بالمسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن الدراويش نجح فى استعادة مسيرة انتصاراته على الصعيد المحلي بتحقيق فوزين متتاليين على الإتحاد السكندري وإيسترن كومباني.

ويحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة حصدها الدراويش بعد خوض 14 جولة، حيث فازوا في مباراتين وتعادلوا في 5 لقاءات وخسروا 7 مباريات أخرى، ليفقد الدراويش 31 نقطة منذ بداية الموسم في واحدة من أسوأ انطلاقاتهم بالدوري مما يدق ناقوس الخطر في صفوف الدراويش.