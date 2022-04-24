شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يجتمع بـ"إيبوكا".. ومهام خاصة لمهاجم إنبى استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، مهاجمه جون أكويي إيبوكا بمهام خاصة قبل مواجهة الإسماعيلى، المقرر لها الثلاثاء المقبل 26 أبريل الجاري باستاد الإسماعيلىة ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى، خصوصا أن النيجيرى هداف الفريق البترولى برصيد 5 أهداف.

واجتمع طولان مع إيبوكا خلال مران الفريق قبل الدخول فى معسكر مغلق استعدادا للمباراة، من أجل تحفيزه باعتباره أهم أوراقه الهجومية، وطلب المدرب من مهاجمه التركيز الشديد فى إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص من أجل تسجيل الأهداف.

ويحرص حلمى طولان، على تجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، وتسببت فى نزيف الفريق البترولى للنقاط، آخرها مواجهة طلائع الجيش فى الجولة 14.

وخاض فريق إنبي حصة تدريبية تكتيكية أجراها الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان طبق من خلالها جمله الفنية والخططية وطالب فيها طولان اللاعبين بضرورة استغلال أنصاف الفرص وعدم التهاون أمام مرمى الدراويش.

واطمأن حلمى طولان على جاهزية عناصره الأساسية التي سيدفع بها في المباراة، ويتوقع أن يجري تغييرات طفيفة على العناصر الأساسية، وذلك بمنح بعض المهام للاعبي الدفاع لوقف خطورة مهاجمى فريق الإسماعيلى.

ووصل إنبى إلى النقطة 16 فى المركز التاسع بترتيب جدول الدورى العام من 14 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.