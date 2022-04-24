شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة كارول ويمولر للاسكواش بمشاركة 3 مصريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، مباريات نصف النهائي ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى 25 أبريل الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وتأهل الثلاثي المصري، روان العربي، ونادين شاهين وفريدة محمد، إلى الدور نصف النهائي بالبطولة، وجاءت مباريات هذا الدور كالتالي:

ـ روان العربي ونادي شاهين

ـ فريدة محمد والماليزية سيفا سنجاري

وفازت روان العربي في مباراة الدور ربع النهائي على الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 11-7, 1-11, 11-8.

كما فازت نادين شاهين على الأسترالية دونا لوبان بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-3, 11-5, 13-11.

وأخيرا فازت فريدة محمد هلى الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-4, 11-4, 11-9.