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أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 23 / 4 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 23 / 4 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، اتحاد الكرة يستعين بـ"توماس مولر" فى ملف إدانة السنغال بالمحكمة ، ومكافآت إجادة فى الأهلي بعد الإطاحة بالرجاء والتأهل لنصف نهائي أفريقيا.

اتحاد الكرة يستعين بـ"توماس مولر" فى ملف إدانة السنغال بالمحكمة الرياضية

يكثف اتحاد الكرة من جهوده للانتهاء من الملف الجديد الذى سيتم تقديمه للمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، حال عدم صدور قرار من لجنة الانضباط بالفيفا بإعادة مباراة مصر والسنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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مكافآت إجادة فى الأهلي بعد الإطاحة بالرجاء والتأهل لنصف نهائي أفريقيا

قرر مسئولو النادى الأهلي صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي.

 

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رزاق سيسيه يخرج من حسابات فيريرا فى الزمالك

خرج الإيفوارى رزاق سيسيه، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من حسابات البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، حيث رحب الخواجة البرتغالى برحيل اللاعب فى نهاية الموسم.

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الأهلي راحة 48 ساعة بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي راحة 48 ساعة، عقب العودة من المغرب، بعد تخطى عقبة الرجاء فى إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته الاثنين، استعداداً للعودة إلى مباريات بطولة الدوري.

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تشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد بعد الانتهاء من الانتخابات

أسفرت انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية عن فوز المهندس هشام حطب بمنصب الرئيس بالتزكيه، بعد حصوله على 28 صوتاً من أصل 28 شاركوا فى الجمعية العمومية العادية التي أقيمت اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية.

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فيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك وفقرة تسديد على المرمى

عقد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين بعد الانتهاء من الفقرة البدنية خلال تدريب اليوم، السبت، الذى أقيم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

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سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة مازيمبى فى الكونفدرالية

جاءت المسحة الرسمية لبعثة نادي بيراميدز فى مدينة لوبومباشي الكونغولية سلبية، قبل مواجهة مازيمبي فى إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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