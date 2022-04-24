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الطلائع يهزم دمنهور وديا 4/2 استعدادا لمواجهة الأهلي

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القاهرة - سامية سيد -  

حقق فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري فوزا وديا على نظيره دمنهور برباعية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على استاد جهاز .

 

الطلائع

 

وسجل رباعية الطلائع رجب عمران هدفين ومحمد الصباحي هدفين.

 

ويستعد الطلائع لمواجهة الأهلي المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على استاد الاهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام.

 

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وحرص العشري على تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا، استعدادا لموقعة الأهلي التي يتطلع للفوز بها لمواصلة رحلة تصحيح مساره بالدوري.

 


دمنهور
 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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