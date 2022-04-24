شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يرصد مكافآت للاعبيه من أجل تحقيق الفوز على البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد عباس، المشرف على الكرة بنادى إيسترن كومبانى، أن إدارة النادى برئاسة نصر عبد العزيز رصدت مكافآت خاصة للاعبين والجهاز الفني، من أجل تحقيق الفوز على البنك الأهلى في المباراة المقبلة.

ويواجه نادى إيسترن كومبانى في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، فريق البنك الأهلى فى الأسبوع السادس عشر من منافسات بطولة الدورى المصرى، بعد السقوط أمام الإسماعيلى في الجولة الماضية بهدفين دون رد.

وأوضح خالد عباس، أن الفريق يحتاج لتحقيق الفوز لاستعادة الثقة مرة أخرى، للتقدم خطوة في جدول الدورى، بعدما حقق العديد من النتائج الإيجابية قبل السقوط أمام الإسماعيلى في آخر مباراة والتي ظهر الفريق فيها بعيدا عن مستواه.

ويواصل الفريق تحت قيادة علاء عبد العال لاعبى إيسترن كومبانى تدريباته استعدادا للبنك الأهلى، والتي استعد له بمباراة ودية مع نادى السكة الحديد الثلاثاء الماضى، والتى دفع فيها علاء عبد العال بكل اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مواجهة الإسماعيلى لتجهيزهم استعدادا للبنك الأهلى.

وسقط نادى إيسترن كومبانى أمام الإسماعيلى بهدفين نظيفين، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى، والتى أقيمت على استاد بتروسبورت مساء أول أمس الاثنين.

ويسعى علاء عبد العال إلى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الإسماعيلى، حيث ظهر اللاعبون بشكل غير متجانس وبمستوى متواضع، على عكس ما كان عليه الفريق قبل توقف الدورى، للاستعداد لمواجهة البنك الأهلى فى الأسبوع السادس عشر الثلاثاء المقبل الموافق 26 أبريل.

ويحتل فريق إيسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 10 نقاط، بعدما خاض الفريق 14 مباراة، حقق انتصارين مقابل 4 تعادلات و8 هزائم وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 25 هدفا، وهو أسوأ خط دفاع فى الدورى هذا الموسم.