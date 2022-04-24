شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد: جاهزون للدفاع عن حظوظ المصري في التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد شديد قناوي، قائد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، جاهزية الجميع داخل الفريق للدفاع عن حظوظه في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك قبل نحو يوم من انطلاق مباراته بالدور ربع النهائي من البطولة والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان.

وأشار قناوي، إلى أن الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني يقوم بتجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا ونفسيا لخوض المباريات، ولذلك فالكل داخل الفريق جاهز لتعويض غياب الثنائي عمرو موسى وإلياس الجلاصي، اللذين يغيبان عن المباراة؛ لظروف حصولهما على الكارت الأحمر في مباراة الذهاب.

جاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحفي للمباراة، والذي عُقد منذ قليل بقاعة المؤتمرات الصحفية بالملعب البلدي بمدينة بركان والذي أدارته المنسقة الإعلامية للمباراة المغربية، هيام بن حمو.