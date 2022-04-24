شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 23 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 23 / 4 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: رزاق سيسيه يخرج من حسابات فيريرا فى الزمالك، وفيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك وفقرة تسديد على المرمى.

رزاق سيسيه يخرج من حسابات فيريرا فى الزمالك

خرج الإيفوارى رزاق سيسيه، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من حسابات البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، حيث رحب الخواجة البرتغالى برحيل اللاعب فى نهاية الموسم.

فيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك وفقرة تسديد على المرمى

عقد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين بعد الانتهاء من الفقرة البدنية خلال تدريب اليوم، السبت، الذى أقيم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

عبد الشافي يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك بعد تعافيه من الإصابة