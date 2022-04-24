شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخوض مرانه الأخير استعدادا للقاء نهضة بركان بالكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق المصري تدريباته، بإياب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها في تمام الثانية عشرة منتصف ليل الأحد على الملعب البلدي بمدينة بركان.

وأنهى محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إجراءات حجز فندق بمدينة السعيدية المغربية، كمقر لإقامة الفريق الأول استعدادا لمباراته أمام مضيفه فريق نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها على الملعب البلدى بمدينة بركان فى العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت المغرب - الثانية عشرة صباح الإثنين بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشرة.

جدير بالذكر أن مدينة السعيدية تبعد بنحو 30 كيلو مترًا عن مدينة بركان والتي انتقل إليها الفريق مساء اليوم لخوض مرانه الأخير استعدادًا للمباراة.

وخاض لاعبو النادي المصري المران الأساسي أمس على الملعب الفرعي لنادي الرجاء البيضاوي، استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة ورحب فريق الرجاء المغربي استضافة مران النادي المصري على أحد ملاعبه الفرعية، وذلك بعد الأزمة التي تعرض لها الفريق البورسعيدي، بعدما أدى مرانه الأول بالمغرب في ظلام تام، بعدما انقطع التيار الكهربائي عن ملعب الأكاديمية الرياضية لملعب شباب المحمدية بالدار البيضاء فور وصول الفريق إلى الملعب، ورغم ذلك أصر معين الشعباني على خوض الفريق للمران حتى لا يتأثر البرنامج التدريبي للفريق قبل مباراة غدٍ الأحد.