الامارات | باريس سان جيرمان يعادل الرقم القياسي بحصد لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يعادل الرقم القياسي بحصد لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادل باريس سان جيرمان الرقم القياسي بحصد لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد التعادل 1-1 مع عشرة لاعبين من ضيفه لانس يوم السبت.

وتقدم ليونيل ميسي لصاحب الأرض قبل أن يدرك كورنتين جان التعادل للانس، ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 78 نقطة قبل أربع جولات من النهاية متقدما بفارق 16 نقطة على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب والذي يحل ضيفا على ستاد رانس غدا الأحد.

ونال فريق العاصمة الفرنسية ثمانية من آخر عشرة ألقاب للدوري، ولم يحرمه من اللقب سوى موناكو في 2017 وليل في العام الماضي.

وأصبح باريس سان جيرمان يتقاسم الرقم القياسي مع سانت إيتيين الذي نال عشرة ألقاب في الفترة ما بين 1957 و1981.

لكن اللقب لم يكن كافيا، إذ غادرت مجموعة من جماهير باريس سان جيرمان الملعب قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة تعبيرا عن إحباطها بالخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وودع الفريق الفرنسي دوري الأبطال عندما فرط في تفوقه 2-صفر في النتيجة الإجمالية ليخسر 3-2 أمام ريال مدريد في غضون 15 دقيقة.

وقال ماركو فيراتي الذي أصبح اللاعب الوحيد الذي يحصد لقب الدوري الفرنسي ثماني مرات "هذا أمر لا أفهمه. في كرة القدم، أنت تفوز وتخسر. نجتهد بقدر الإمكان".

ولم تظهر بعض الجماهير دعمها للفريق على الرغم من الفوز بآخر أربع مباريات في الدوري وتسجيل 16 هدفا.

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