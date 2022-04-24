الامارات | الشارقة يودع دوري أبطال آسيا.. رفض الفوز أمام الهلال رغم تقدمه بهدفين

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يودع دوري أبطال آسيا.. رفض الفوز أمام الهلال رغم تقدمه بهدفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرط الشارقة في فوز ثمين على الهلال السعودي حامل اللقب أثر تعادله 2-2 بعدما كان متقدما حتى الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، قبل ان يتمكن الهلال من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء "90 " خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض في لقاء الإياب ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لحساب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا للأندية، علما أن لقا ء الذهاب كان قد انتهى بفوز الهلال 2-1.

وفقد الشارقة الذي قدم مباراة بطولية حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل في البطولة ووصل إلى النقطة الخامسة وتبقت له مباراة أمام الاستقلال الطاجيكي في الجولة الأخيرة، فيما يعد الريان الاوفر حظا في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل ضمن أفضل ثواني في المجموعات الخمس.

فاجأ الشارقة الهلال بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق المحترف الغيني عثمان كامارا من تسديدة راسية قوية بمجهود بعدما تخلص من دفاع الهلال، وأضاف ماجد راشد الهدف الثاني للشارقة "64 " من تسديدة قوية، وقلص الهلال الفارق بتسجيله لهدفه الوحيد عن طريق متعب المفرج" 78" قبل أن يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء سددها اللاعب سالم الدوسري.

واحتفظ الهلال بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.

وفي ذات المجموعة فاز الريان القطري على إستقلال الطاجيكي بهدف نظيف رافعا رصيده إلى 10 نقاط.

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