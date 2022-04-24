"ركلات الترجيح" تقود ريال بيتيس للتتويج بكأس ملك إسبانيا على حساب فالنسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تُوج فريق ريال بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على فالنسيا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأقيمت مباراة فالنسيا وريال بيتيس على ملعب "لاكارتوخا" في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي "2021-2022".

وافتتح ريال بيتيس التسجيل عن طريق بورخا ايجليسياس في الدقيقة 11، وتعادل هوجو دورو لفريق فالنسيا في الدقيقة 30.

واستمر التعادل الإيجابي مُسيطر على أحداث الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح فريق ريال بيتيس.

ويفوز بذلك ريال بيتيس ببطولة كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1977 و2005.

ويحتل ريال بيتيس المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بينما يقع فالنسيا في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.