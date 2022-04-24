أول تعليق من مبابي على تجديد عقده.. وباريس: نتمنى استمراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشف ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، على ما سوف يحدث ما نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي، بعد تتويج الفريق بالدوري الفرنسي.

وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها محطة "كنال بلوس" الفرنسية: "لم يحدث أي جديد حتى الآن بشأن مستقبل مبابي".

وأكمل المدير الرياضي:"نتواصل دائما مع مبابي وهو يقول لنا دائما أنه يفكر وأعتقد أنه هناك احتمال أن يبقى".

أردف ليوناردو:"نحن نرفض فكرة الاستسلام ولا أعرف ما سوف يحدث يمكن أن يرحل ويمكن أن يبقى وهذا ما أتمناه".

وأكد مبابي في تصريحات لنفس المصدر بعد التتويج بالدوري الإسباني على أنه لم يحسم قراره بعد وهأنه في مرحلة تفكير.

وتوج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه.