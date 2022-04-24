عبد الحفيظ: نتمسك بحقنا في استقدام حكام أجانب للدوري.. ولا نريد تكرار تجارب سابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه يتمسك بحقه في استقدام حكام أجانب لعدد من مباريات الدوري.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة "صدى البلد:" في الدوري نتمسك بالحكام الأجانب لأنه حقنا طبقا ما للائحة ونستخدمه".

وأضاف:"عانينا في الموسم الماضي بسبب بعض الحكام، ولا نريد تكرار لهذه التجربة، وليس هناك مانع من استقدام حكام أجانب بما أن اللائحة تنص على ذلك".

وانتقل للحديث عن مواجهة الفريق الماضية أمام الرجاء المغربي، مؤكدًا أن الأهلي كان لديه العديد من الفرص في مباراة الذهاب، ومن المفارقات إضاعة ركلتي جزاء خلال المباراتين.

وأكمل: "لابد أن تكون شخصيتك موجودة في كل المباريات وهذا بالفعل ما حدث أمام الرجاء، وقولنا للاعبين بعد مباراة الذهاب أمامنا 90 دقيقة صعبة في المغرب، ولا يجب أن تركزوا مع الجماهير خلال المباراة ".

وتابع:" حتى تكون بطل القارة ستواجه صعوبات خارج أرضك ومن هنا تأتي شخصية الأهلي، الأهلي حقق العديد من الألقاب خارج أرضه".

واستطرد: "الحكم السنغالي الذي كان يدير المباراة من المفترض أن ضمن حكام كأس عالم، وكان موجود في كأس العالم للأندية الأخيرة ومفروض انه مصنف، وركلة الجزاء التي احتسبت لنا لم يكن هناك داعي لأن يذهب الحكم لتقنية الفيديو لتواجده عن قرب أمام اللعبة".

وأضاف:" يجب احترام جميع الفريق، وفاق سطيف اقصى فريق الترجي على ملعبه، وحقق نتائج مبهرة خارج أرضه وواحدة من المفاجآت خروج صنداونز".

وأتم:" لا يوجد في دوري أبطال أفريقيا فريق سهل او مباراة سهلة، ونحن نملك قدرة على اللعب بشكل دفاعي بطريقة جيدة، والركلات الثابتة أحيانا تمنحك أفضلية في بعض الأحيان".