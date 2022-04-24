36 بطولة مع الأندية.. ميسي يرفع أول لقب مع فريق غير برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

يبدو أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان لا يكل ولا يمل من رفع البطولات، حيث إنه أصبح من أكثر اللاعبين في التاريخ الذين حققوا ألقاب.

وتعادل باريس سان جيرمان منذ قليل مع لانس إيجابيا بهدف لكل فريق ليتوج بعدها بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه.

وتعتبر بطولة الدولي الفرننسي ذات طابع خاص للنجم الأرجنتيني ميسي حيث إنها تعتبر أول بطولة له في تاريخه مع نادي غير برشلونة.

وحقق ميسي مع برشلونة 10 بطولات دوري أسباني كان بدايتها موسم 2004-2005 وآخرها 2018-2019، كما توج بـ7 مرات كأس الملك، و8 مرات كأس السوبر الإسباني.

أما على الجانب الأوروبي توج الفتى الذهبي مع برشلونة بـ4 بطولات دوري أبطال أوروبا و 3 كأس السوبر وهو نفس رقم كأس العالم.

وأصبح عدد بطولات ميسي مع الأندية بعد بطولة الدوري الفرنسي 36 بطولة.