باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي بعد التعادل مع لانس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه بعد التعادل الإيجابي الذي حققه أمام لانس بنتيجة 1-1، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وافتتح سان جيرمان التسجيل في المباراة بأولى الأهداف عن طريق ليونيل ميسي، ولكن نجح لانس في التعادل بالدقيقة 88 بأقدام كورينتين جيان.

ووصل باريس سان جيرمان للنقطة الـ78 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 16 نقطة عن الوصيف مارسيليا، ليتوج بلقب الدوري الفرنسي قبل نهاية المسابقة بـ4 جولات.

ولعب الفريق الباريسي 34 جولة بالدوري الفرنسي هذا الموسم، حقق 24 فوز وتلقى 4 هزائم وتعادل في 6 لقاءات.