باريس سان جيرمان يحسم التتويج بلقب الدوري الفرنسي

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، السبت، عقب تعادله مع مضيفه لانس بهدفٍ دون مقابل، ضمن منافسات الجولة 34.

وأحرز هدف الفريق الباريسي نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 68، إثر كرة وصلته من زميله نيمار دا سيلفا خارج حدود جزاء لانس، قبل أن يُسدها ويُسكنها الشباك بطريقة رائعة.

وأدرك لانس التعادل بهدف سجله البديل كورينتين قبل دقيقتين من نهاية المباراة مستغلا تمريرة عرضية مثالية من ديفر ماتشادو.

بهذا الفوز ضمن باريس سان جيرمان صدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 80 نقطة، منفردا بفارق 18 نقطة عن أولمبيك مارسيليا الثاني، قبل أربع جولات من نهاية الدوري.

ويعود أول تتويج لباريس سان جيرمان بلقب الدوري إلى صيف 1986، وحصد اللقب الثاني موسم 1994، ثم سيطر على اللقب لأربع مواسم متتالية (2013، 2014، 2015، 2016).

وعاد باريس سان جيرمان للتتويج بالدوري موسم 2018 وموسم 2019 وأيضا في موسم 2020، ثم خسره لصالح ليل في 2021، قبل أن يستعيده هذا الموسم عن جدارة واستحقاق.