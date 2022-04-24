36 عضوا بلجان اتحاد البلياردو والسنوكر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد رئيس الاتحاد السـعودي للبلياردو والسـنوكر ناصر الشـمري، تشـكيل 8 لجان داخلية للاتحاد تضم 36 عضوا. اللجان والأعضاء اللجنة الفنية: عبدالله الحارثي ومحمد الملحم ومحمد الشهراني وشادي قاسم.الحكام: نواف الشمري ونبيل الشمردل وصالح المطر وعصام الفضيلي وهناء الأحمدي.المواهب والفئات السنية: الحميدي الدوسري ومحمد المقحم وردن البداح وإبراهيم عواجي. الاستشارية: فيصل العيتاني ومروان الحارثي وطلال الصويلح وسيف القحطاني وحسن آل غزوي.الاستثمار والتسويق أحمد الطايفي وربيع القحطاني وأحمد المشهدي وهتان عرب وسارة السبيعي.المنتخبات: نجلاء العليان وماجد العتيبي وعادل القرملة ومحمد العماني. لجنة المدربين: منصور الخنفري ورضوان الشريف وأحمد العنزي وصلاح البقشي وبدر الحمدان. اللجنة النسائية: شروق العقيل ووجدان الشهيب وفَيْ العقيلي و شمَّا العيد.

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