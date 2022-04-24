شكرا لقرائتكم خبر مدرب التعاون: أنا محبط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لفريق التعاون الهولندي جون فان دين بروم، شعوره بالإحباط بعد الخسارة 3 / 4 من الدحيل القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.

وقال عقب المباراة «أنا محبط من الطريقة التي خسرنا بها المباراة والأهداف التي سجلت في مرمى فريقنا، أعتقد أن أخطاء صغيرة أضاعت علينا فرصة المحافظة على التقدم والخروج بالانتصار».

وأضاف «لعبنا 90 دقيقة على أعلى مستوى وصنعنا الكثير من الفرص سجلنا منها 3 أهداف في الشوط الأول، وكانت أمامنا فرصة لإضافة المزيد من الأهداف خلال الشوط الثاني لكننا لم ننجح في ذلك وبالتالي أضعنا الفوز من أيدينا».

وأردف «أعتقد بعد هذه الخسارة أننا صعّبنا المهمة على أنفسنا، وبالتالي لا بد من تحقيق الفوز على باختاكور في الجولة الأخيرة والانتظار إن كان بإمكاننا التأهل للدور القادم».

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء.

نتائج الجولات الخمس الماضية

الجولة الأولى

فوز التعاون على الدحيل 2 - 1

فوز سيباهان على باختاكور 3 - 1

الجولة الثانية

فوز الدحيل على سيباهان1- 0

فوز باختاكور على التعاون 1 - 0

الجولة الثالثة

فوز التعاون على سيباهان 3- 0

فوز الدحيل على باختاكور 3-2

الجولة الرابعة

فوز الدحيل على باختاكور 3-0

تعادل سيباهان مع التعاون1-1

الجولة الخامسة

فوز سيباهان على باختاكور 2- 1

فوز الدحيل على التعاون 4-3