حجازي يصل جدة بعد رحلة إسبانيا الاستشفائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى مدافع فريق الاتحاد، المصري أحمد حجازي برنامجه التأهيلي بإتمام المرحلة الأخيرة في إسبانيا برفقة مدرب تأهيل خاص، كما بدأ أخيرا ملامسة الكرة بعد فترة انقطاع طويلة بسبب الإصابة.

وكان حجازي أصيب في العضلة الضامة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون في فبراير الماضي، حيث احتاج بعدها لفترة راحة وعلاج وتأهيل لمدة شهرين.

ويصل حجازي اليوم إلى جدة للاجتماع بالجهاز الفني والطبي وتحديد فترة الإعداد البدني خلال الأسابيع المقبلة مع المعد البدني الإسباني إيفان دياز حتى يتم تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.

من جهة أخرى بدأت إدارة نادي الاتحاد التجهيز المبكر لمعسكر الفريق الصيفي استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، وذلك من خلال استخراج إذن السفر للدول الأوروبية، لاسيما وأن الفريق سيختتم موسمه خلال شهر شوال المقبل من خلال خوض اللقاءات الخمسة المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي إطار الاستعدادات خلال فترة التوقف الحالية، يستضيف الاتحاد مساء اليوم نظيره الحزم في ثاني تجاربه بعد مواجهة فريق أبها الأسبوع الماضي، فيما يواجه الوحدة في تجربته الثالثة والأخيرة في 28 أبريل الحالي.