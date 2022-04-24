الفيفا يطلق تراخيص أندية القدم النسائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن إطلاق أول دليل له على الإطلاق لترخيص الأندية في كرة القدم النسائية، كجزء من هدفه في تسريع الاحتراف وتطوير كرة القدم للسيدات.

وقال فيفا عبر موقعه الرسمي أمس «اعترافا بالدور الرئيسي الذي تلعبه الأندية في تطوير اللعبة النسائية وإنشاء أدوات خاصة وبرامج محددة تدعم البيئة الفريدة لكرة القدم النسائية، سيوفر الدليل الجديد لترخيص الأندية في كرة القدم النسائية للمرة الأولى على الإطلاق موردا مخصصا ومحددا، لتعزيز ترخيص الأندية في كرة القدم النسائية. وسيعزز هذا بدوره مسارات اللاعبات من السيدات والفتيات على مستوى الأندية، وسيرفع المعايير العامة في الأندية حول العالم، كأداة شاملة وعملية من شأنها أن تدعم جميع الاتحادات الأعضاء الـ211 في

الاتحاد الدولي لكرة القدم في إنشاء وتنفيذ إطار ترخيص للأندية لمسابقات كرة القدم النسائية الخاصة بكل منها».

وأضاف أن الدليل الجديد يتضمن 10 خطوات يمكن للاتحادات الأعضاء اتباعها من أجل إنشاء ترخيص النادي، بالإضافة إلى 8 خطوات إضافية ستمكن الفرق من الحفاظ على هياكل ترخيص الأندية الخاصة بهم على أساس موسم تلو الآخر.

وقالت المشرفة على كرة القدم النسائية بالفيفا ساراي بارمان «تطوير الفرق القوية والمستدامة هو مجال رئيسي للتطوير والاحتراف المستقبلي لكرة القدم للسيدات».

وأضافت «واحدة من أكثر الطرق فعالية لتمكين الأندية من رفع المعايير العامة ومسارات الأداء للاعبات تكون عن طريق ترخيص الأندية لمساعداتهم على تحقيق نمو مستدام طويل الأجل، بالتماشي مع الاستثمار الكبير والمستمر للاتحاد الدولي لكرة القدم في تراخيص الأندية الحالية وبرامج تطوير الاتحاد الدولي لكرة القدم».