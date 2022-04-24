«الأحمر» شعار العائدين لدوري «يلو»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجمع اللون الأحمر ثلاثة فرق صاعدة من دور الدرجة الثانية إلى دوري الأولى لكرة القدم (دوري يلو) وهي الرياض والعربي والقيصومة، فجميعها يتخذ من الأحمر شعارا أساسيا.

ومن الملاحظات في صعود العربي القادم من عنيزة، أنه ظل يحاول الصعود والعودة إلى دوري الأولى منذ 29 سنة، فيما بقي الرياض الذي كان رافدا مهما للمنتخب في فترما، يطحن بدوري الدرجة الثانية 6 مواسم بحثا عن الصعود.

وقضى الرياض فترة الذهبية بين 1993 و1998 سجل فيها اسمه وسط الكبار واستطاع أن يرسم له شخصية ويقدم أبرز 3 من نجومه للمنتخب الأول في مشاركته بمونديال أمريكا عام 1994 وهم طلال الجبرين وياسر الطائفي وإبراهيم الحلوة.

أما فريق القيصومة فقد صعد بعد تجربة قصيرة في دوري الدرجة الثانية، ويعد الأصغر عمرا مقارنة بالعربي والرياض اللذين يعدان من رواد الكرة السعودية في بداية تأسيسها.

وكان ناديا الرياض والعربي في بداية تأسيسهما يحملان اسم النادي الأهلي قبل أن يتم إعادة تنظيم مسميات الأندية.

الصاعدون الثلاثة للأولى:

العربي

تأسس سنة 1958واعتمد رسميا سنة 1966 وكان اسمه الأهلي.

له تجربة وحيدة بالدوري الممتاز موسم 1989 ــ 1990 لموسم واحد فقط.

تدحرج من الممتاز إلى الأولى ومنها إلى الثانية والثالثة، ثم بدأ الصعود حتى وصل للأولى.

الرياض

أحد مؤسسي الكرة بالمنطقة الوسطى حيث أسس عام 1953

يطلق عليه مدرسة الوسطى لكثرة نجومه منهم طلال الجبرين وياسر الطائفي وإبراهيم الحلوة والمطرف ومبارك الناصر.

سبق وأن شارك في بطولات النخبة العربية والكؤوس الآسيوية عندما كان بالممتاز.

هبط لدوري الأول ومنها للثانية قبل أن يعود مجددا.

القيصومة

الأحدث تأسيسا بين الصاعدين إذ تأسس في 1970.

صعد لدوري يلو بعد تجربة 3 سنوات بدوري الدرجة الثانية.

سبق وأن صعد لدوري الدرجة الأولى في 2016 بعد موسم واحد بدوري الثانية.