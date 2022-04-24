الأهلي يعلن سداد تكلفة الحكام الأجانب لمباراتيّ الدوري.. ويطلب «الصفوة» من خمسة دوريات أوروبية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أنه أرسل يوم الأحد الماضي مخاطبة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها على طلبه بإسناد مباراتيه القادمتين في الدوري مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام أجانب.

وقال النادي الأهلي، في بيان نشره عبر حساباته السريمة بموقاع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، إنه طلب أن يتم اختيار الحكام لإداراة المباراتين في الدوري من أقوى خمسة دوريات في العالم (الدوري الإنجليزي - الدوري الإسباني - الدوري الألماني - الدوري الإيطالي - الدوري الفرنسي).

وأكد الأهلي في بيانه على أن يكون حكم الساحة الذي يتم استقدامه بمعرفة اتحاد الكرة من بين أفضل خمسة حكام في بلاده.

وأرفق الأهلي بالمخاطبة المشار إليها شيكًا بقيمة ما يعادل 80 ألف دولار تكلفة حكام المباراتين (حكام ساحة + حكام الـVAR)، حسبما حدد اتحاد الكرة.

وأضاف البيان أن إدارة الأهلي قامت بإبلاغ الاتحاد بأنه سوف يحدد مبارياته اللاحقة التي يطلب لإدارتها حكاما أجانب، عندما يتلقى مواعيد المباريات المتبقية من جدول الدوري.

يشار إلى أنه من المقرر أن يواجه الأهلي فريق طلائع الجيش، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 16 بالدوري، وبعدها يحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا السبت المقبل بالجولة الـ 17 من المسابقة.