الامارات | رسمياً.. البطائح يتأهل لدوري المحترفين للمرة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. البطائح يتأهل لدوري المحترفين للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تاهل فريق نادي البطائح للعب في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين، ليصبح الضيف الجديد في دوري الاضواء للمرة الاولى في تاريخه،بعد ان احتل المركز الثاني في ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى، مستفيدا من فوزه على التعاون بهدف نظيف مساء اليوم السبت، وفوز دبا الفجيرة على العربي بهدفين نظيفين، ليتفوق بفارق اربع نقاط على العربي قبل جولة واحدة من ختام المنافسات، حيث اصبح رصيد دبا الفجيرة 72 نقطة يليه البطائح 64 ثم العربي 60، ودبا الحصن 60 ايضا.

ونجح البطائح في التأهل لدوري المحترفين في ثالث موسم يشارك فيه في دوري الدرجة الأولى حيث دشن مشاركاته في الموسم 2019- 2020، وواصل تواجده في المراكز المتقدمة قبل ان يصعد الى المحترفين في الموسم الحالي.

واسفرت باقي مباريات الجولة عن فوز دبا الحصن على الفجيرة بهدفين لهدف و"ستي" على الذيد بهدف نظيف وفوز مسافي على "غلف إف سي" بهدفين وفوز مصفوت على الجزيرة الحمراء بثلاثة اهداف لهدفين وتعادل الحمرية مع حتا باربعة اهداف لمثله.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news