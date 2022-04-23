شكرا لقرائتكم خبر تشافي: «الثاني» أقصى ما يمكننا تحقيقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق برشلونة ، تشافي هيرنانديز «إن فريقه يجب عليه أن يقاتل من أجل التتويج بالألقاب في الموسم المقبل»، مشيرا إلى أن المركز الثاني في الدوري الإسباني هو أقصى مركز يمكن للفريق إحرازه هذا الموسم.

واستطاع برشلونة أن ينتزع فوزا صعبا على ريال سوسيداد 1 /0 الخميس الماضي، ويواجه برشلونة ضيفه رايو فايكانو اليوم.

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب بفارق 15 نقطة أمام برشلونة، مع تبقي 18 نقطة يمكن حصدها حتى نهاية الموسم.

الفوز الذي حققه برشلونة على ريال سوسيداد فايكانو، بفضل الهدف الذي سجله بيير إيمريك أوباميانج، جعل الفريق يحافظ على فارق الست نقاط بينه وبين ريال بيتيس صاحب المركز الخامس، حيث يهدف تشافي لقيادة برشلونة للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ولكن، تشافي اعترف أن الفريق بحاجة للتحسن في الموسم المقبل، موضحا أنه بينما يعد المركز الثاني هو أفضل مركز يمكن لبرشلونة أن يأمل الحصول عليه مع نهاية الموسم، إلا أن الفوز فقط هو ما يهم في كامب نو.

وقال تشافي «التأهل لدوري أبطال أوروبا وإنهاء الموسم في المركز الثاني هو هدفنا. التتويج بلقب الدوري صعب للغاية. هبط أداؤنا قليلا في المباريات مقارنة بما كان عليه أداؤنا قبل أسابيع قليلة. يجب أن ننهي الموسم في أعلى مركز ممكن، وهو واقعيا المركز الثاني».

وبعد الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام آينتراخت فرانكفورت وقادش، يتطلع برشلونة لتفادي الخسارة الثالثة على التوالي في كامب نو للمرة الثانية في تاريخه، عندما يستضيف فايكانو.