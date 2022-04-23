رانجيك: مانشستر بحاجة لعملية قلب مفتوح

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وقال رانجيك «المرء ليس في حاجة إلى نظارة ليرى ويحلل أين تكمن المشاكل».
ورأى المدرب الألماني أنه لا يكفي إجراء تغييرات صغيرة «في الطب يمكن القول إنها عملية قلب مفتوح. وإذا أدرك الجميع ضرورة حدوث هذا وتعاونوا فإن الأمر لن يستغرق سنوات».
وفي تصريحاته للموقع الالكتروني للنادي، اتسم تقييم رانجيك لاختيار يونايتد للمدير الفني الهولندي الذي لا يزال يدرب أياكس أمستردام، بالإيجابية وقال «أظن أنه اختيار جيد للغاية وربما واحد من أفضل الاختيارات إن لم يكن هو أفضل اختيار أمكن للنادي اتخاذه».
وأعرب رانجيك عن اعتقاده بأن يونايتد يقف على أبواب التغيير الجذري.
وقال رانجيك «إنه لم يتحدث بعد مع تن هاج لكن إذا سألني شخصيا عن رأيي، فأنا بالطبع مستعد وأرغب في أن أحدثه عن تجاربي، لكنه على جانب آخر ستكون له تصوراته الخاصة به. وعندما نفكر في عدد عقود اللاعبين التي ستنتهي فإن الواضح أنها ليست لثلاثة أو أربعة لاعبين فقط».
يذكر أن رانجيك تولى تدريب مانشستر يونايتد منذ بداية ديسمبر الماضي على أن يتولى منصب مستشار النادي بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.
وفيما يتعلق بتوليه منصب مستشار للنادي، قال رانجيك «إن ذلك مرهون برغبة تن هاج».
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