أتلانتا ينعش آماله في المشاركة الأوروبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنعش فريق أتلانتا آماله في المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل بعدما تغلب على مضيفه فينيزيا 3 / 1 أمس في المرحلة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز تورينو على سبيزيا 2 /1.

وحقق أتلانتا الفوز بعد 3 هزائم متتالية ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثامن بفارق 4 نقاط خلف روما صاحب المركز الخامس ونقطتين خلف لاتسيو وفيورنتينا، بينما تجمد رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وتقدم أتلانتا بثلاثة أهداف سجلها ماريو باساليتش ودوفان زاباتا ولويس مورييل في الدقائق 44 و47 و63 ثم رد فينيزيا بهدف وحيد سجله دومين كرنيجوج في الدقيقة 80.

وتغلب تورينو على سبيزيا 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 43 نقطة في المركز الـ11 ويتجمد رصيد سبيزيا عند 33 نقطة في المركز الـ15.

وتقدم تورينو بهدفين سجلهما ساسا لوكيتش في الدقيقتين الرابعة و69، وجاء أولهما من ضربة جزاء، ثم رد سبيزيا بهدف سجله ري ماناج من ضربة جزاء في الدقيقة 90.