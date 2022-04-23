جيسوس يقود سيتي لاكتساح واتفورد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قطع فريق مانشستر سيتي خطوة جديدة في حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الكاسح على ضيفه واتفورد 5/ 1 أمس في الجولة الـ34.

وفي باقي المباريات فاز آرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد 3/ 1 ونيوكاسل على مضيفه نوريتش سيتي 3 /0 وتعادل ليستر سيتي سلبيا مع ضيفه أستون فيلا.

وعلى استاد الاتحاد، سجل البرازيلي جابرييل جيسوس 4 أهداف (سوبر هاتريك) ليقود سيتي لاكتساح واتفورد بخماسية.

وتقدم جيسوس بهدفين لسيتي في الدقيقتين الرابعة والـ23 وتكفل الإسباني رودريجو هيرنانديز بالهدف الثالث في الدقيقة 34 في الوقت الذي أحرز فيه حسن كامارا الهدف الوحيد لواتفورد في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني أحرز جيسوس هدفين آخرين في الدقيقتين 49 و53.

الفوز رفع رصيد سيتي في الصدارة إلى 80 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليفربول والذي يلتقي اليوم مع ضيفه إيفرتون.

وعلى استاد الإمارات، تضاءلت فرص مانشستر يونايتد في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما خسر أمام مضيفه أرسنال 1 / 3.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس، بفارق 6 نقاط خلف أرسنال، الذي رفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف آرسنال نونو تافاريس، وبوكايو ساكا وجرانيت تشاكا، فيما سجل هدف مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأهدر برونو فرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وعلى ملعب كارو رود، حقق نيوكاسل فوزا بنكهة برازيلية على ملعب نوريتش سيتي.

وتقدم البرازيلي جولينتون بهدفين لنيوكاسل في الدقيقتين 35 و41 وتكفل البرازيلي الآخر برونو جيمارايش بالهدف الثالث في الدقيقة 49.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى 43 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد نوريتش عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.