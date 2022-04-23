شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالكحلي ومازيمبي بالأبيض والأسود في مواجهة الحسم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، بأحد فنادق مدينة لوبومباشي بالكونغو، الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي وبيراميدز، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة عصر الأحد على استاد نادي مازيمبي بمدينة لوبومباشي، في إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة المهمة، حيث سيرتدي مازيمبي صاحب الأرض والجمهور، الأبيض في الأسود، ويظهر حارسه بالأحمر الكامل، فيما سيرتدي نادي بيراميدز اللون الكحلي الكامل، ويرتدي حارس المرمى اللون الأصفر كاملا.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على تحرك بيراميدز من مقر فندق إقامته في الواحدة إلا الربع ظهرا متوجها بملعب المباراة، التي تنطلق في الثالثة عصرا، على أن يتم تسليم بطاقات التشكيل مباشرةً للمراقب بمجرد الوصول للملعب.

وتم كذلك التأكيد من جانب مراقبي اللقاء على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب في القاهرة، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون الحاجة للعب وقت إضافي على شوطين.

وتم التأكيد كذلك على حضور 9 آلاف مشجع للمباراة بعد طرح التذاكر للبيع بنسبة 50%؜ من سعة استاد مازيمبي، طبقا لتعليمات الأمن في الكونغو.

حضر الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، ووليد مهدي مدير المباريات، وشريف جمال إداري الفريق، وعاطف شادي المنسق الإعلامي.