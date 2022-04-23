شكرا لقرائتكم خبر عن "حليمو" سموحة يجرى جراحة الصليبى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمود حليمو، لاعب فريق سموحة، جراحة الصليبي غدا الأحد، بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب إصابته بقطع في الرباط الخارجي للركبة، عقب تعرضه للإصابة في مباراة فريقه الأخيرة أمام الجونة والتى خسر فيها الفريق بهدف دون رد.

كان اللاعب قد أصيب فى مباراة فريقه الأخيرة أمام الجونة، ويعد حليمو من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها أحمد سامى، المدير الفنى، والذى وصفه بالخسارة الكبيره للفريق فى ظل المنافسة على المربع الذهبى.

ويعانى فريق سموحة من نزيف نقاط، حيث تعد الهزيمة الأخيرة أمام الجونة هى الثانية على التوالى عقب الخسارة من فيوتشر برباعية، ورغم ذلك ما زال سموحة يحتل المركز الرابع بجدول الدورى.

ويستعد سموحه لمباراة المقاصة والمقرر لها الإثنين المقبل في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد الإسكندرية، ورفض أحمد سامى الراحة بسبب ضيق الوقت.

ويعود رجب نبيل، مدافع الفريق، إلى التشكيل الأساسي عقب الغياب عن موقعة الجونة للإيقاف، وكذلك يعود أحمد سامى لقيادة فريقه من داخل المستطيل الأخضر عقب طرده وإيقافه فى مباراة فيوتشر.