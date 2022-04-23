شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى ردا على الأهلى: معا سنحقق المزيد.. نظل هادئين ولائقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، على حساب المارد الأحمر الذى أشاد بالمدرب الجنوب أفريقى عقب تخطى الفريق دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بالرجاء المغربى.

وأعاد موسيمانى نشر تدوينة حساب الأهلى على صفحته الرسمية على "تويتر"، معلقا عليها: "معا سنحقق المزيد.. نظل هادئين وهادئين ولائقين".

ونجح الأهلى فى التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربى بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

تقدم الرجاء عن طريق نجوما فى الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلى محمد عبد المنعم فى الدقيقة 44، وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلى، وكان الأهلى قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف فى مباراة الذهاب السبت الماضى باستاد الأهلى وى السلام.

وبذلك يحقق الاهلى "رجاء" جمهوره ويتأهل لنصف نهائى أفريقيا ويضرب موعدا مع وفاق سطيف الجزائرى الذى أطاح بالترجى من ربع نهائى دورى الأبطال.

جاءت بداية المباراة حماسية متوقعة من جانب الرجاء الذى ضغط بُغية تسجيل هدف مُبكر، وكان له ما أراد فى الدقائق الأولى، بعدما استخلص لاعبو الرجاء الكرة من ديانج وأرسل محسن متولى تمريرة عرضية من جهة اليمين ارتقى لها فابريسى نجوما وأسكنها فى شباك الشناوى وسط غياب الرقابة من دفاع الأهلى وحارس مرمى محمد الشناوي.

بعد الهدف لعب طاهر محمد طاهر كرة جيدة من ناحية اليسار، لكن ديانج فشل فى إيداعها فى الشباك بغرابة شديدة.

وعاد اللعب وسط الملعب وقاد الأهلى هجمة خطيرة، وتعرض حسين الشحات للعرقلة داخل منطقة جزاء الرجاء، ولجأ الحكم السنغالى ماجيت نداى لتقنية الفار واحتسبها ركلة جزاء وسط اعتراض من لاعبى الرجاء.

وتصدى على معلول لركلة الجزاء لكن حارس الرجاء أنس الزنيتى تصدى للكرة وأنقذها، بعدها سيطر الرجاء على اللقاء وواصل الضغط مع محاولات ضعيفة من جانب الأهلى كان أبرزها تسديدة قوية من عمرو السولية تصدى لها حارس الرجاء ببراعة كالعادة.

حاول الأهلى الوصول لمرمى حارس الرجاء، ونجح محمد عبد المنعم فى تسجيل هدف التعادل للأهلى فى الدقيقة 44 مستغلاً ضربة ركنية رائعة من على معلول ارتقى لها عبد المنعم وسجلها برأسه فى شباك الرجاء، بعدها حاول الرجاء التسجيل، حتى انتهاء الشوط الأول.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثانى حماسية للغاية من جانب الرجاء ومرر حسين الشحات تمريرة سحرية إلى بيرسى تاو الذى راوغ دفاع الرجاء، لكنه سدد الكرة بشكل ضعيف ليتدخل حارس الفريق المغربى وينقذ الموقف.

ويشارك أيمن أشرف بدلاً من حسين الشحات، ويحتسب الحكم السنغالى ضربة حرة مباشرة للرجاء من منطقة خطرة سددها محسن متولى خارج القائم.

واحتسب نداى ضربة حرة مباشرة ثانية من منطقة خطرة، بعدما قام ياسر إبراهيم بعرقلة زريدة، لكن الكرة تصطدم بالحائط البشري، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لمحمد عبد المنعم، مدافع الأهلى للخشونة.

ودفع بيتسو موسيمانى بالثنائى أحمد عبد القادر ومحمد شريف بدلاً من طاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم، وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة تامة من الرجاء وسدد لاعبوه أكثر من كرة خطرة، ودفع موسيمانى بالعائد من إصابة طويلة صلاح محسن بدلاً من بيرسى تاو، وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف ثان للأهلي، بعدما تلقى تمريرة رائعة من صلاح محسن، حيث أنقذ مدافع الرجاء الكرة من على خط المرمى، وعاد الشناوى ليُنقذ مرمى الاهلى من فرصة خطيرة فى اللحظات الأخيرة، لينتهى اللقاء بالتعادل 1/1، وتأهل الاهلى بعدما نجاحه فى "تحطيم" الرجاء.