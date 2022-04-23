شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 23 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم السبت 23 / 4 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: مكافآت إجادة فى الأهلي بعد الإطاحة بالرجاء والتأهل لنصف نهائي أفريقيا، ولاعب جديد يدخل حسابات الأهلي لتدعيم دفاعه فى الصيف.
مكافآت إجادة فى الأهلي بعد الإطاحة بالرجاء والتأهل لنصف نهائي أفريقيا
قرر مسئولو النادى الأهلي صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي.
الأهلي راحة 48 ساعة بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي راحة 48 ساعة، عقب العودة من المغرب، بعد تخطى عقبة الرجاء فى إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته الاثنين، استعداداً للعودة إلى مباريات بطولة الدوري.
لاعب جديد يدخل حسابات الأهلي لتدعيم دفاعه فى الصيف
مازال خط الدفاع يمثل صداعاً للجهاز الفني للأهلي، بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، وكذلك لجنة التخطيط، فى ظل غياب أكثر من عنصر مؤثر أبرزهم محمود متولي الغائب عن الفريق منذ فترة طويلة بداعي الإصابة، وكذلك المغربي بدر بانون، والذى لم يحصل على موافقة للعودة للتدريبات والمباريات بسبب تأثر عضلة قلبه على خلفية اصابته بفيروس كورونا.
يستعد النادي الأهلي لخوض منافساته فى بطولة الدوري الممتاز بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتأهل الأهلي لنصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق وفاز الأهلي على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد الأهلي والسلام الأسبوع الماضي.