شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ التحضير للدوري لاستعادة الصدارة بعد الصعود الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة بطولة دوري أبطال إفريقيا ويبدأ التحضير لمبارياته في الدوري بعد الانتهاء من مواجهة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية للبطولة الإفريقية والصعود للدور نصف النهائي من البطولة.

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطيه عقبة الرجاء المغربي، بينما تخطى بطل الجزائر عقبة الترجي التونسي في ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية لمدة 48 ساعة قبل استئناف التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر المسابقة.

ويرغب الأهلي في التركيز على البطولة المحلية أملا في استعادة صدارة الدوري والتي يتربع على قمتها الزمالك برصيد 35 نقطة، من خلال تحقيق الفوز في كل مبارياته القادمة وكذلك المؤجلات لضمان استعادة الصدارة والحفاظ على فرصة استعادة درع الدوري الغائب عن الجزيرة في الموسم الماضي.

ومنح الجهاز الفني لفريق الأهلي منح لاعبي راحة لمدة 48 ساعة، عقب العودة من المغرب، بعد تخطي عقبة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته يوم الاثنين، استعداداً للعودة إلى مباريات بطولة الدوري.

وكانت بعثة الأهلي، قد وصلت إلى مطار القاهرة، قادمة من المغرب، بعد تخطي عقبة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام الأسبوع الماضي.