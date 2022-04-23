شكرا لقرائتكم خبر عن فلافيو مهنئا بترو أتلتيكو بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال: هذا فريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم النادي الأهلي السابق، على تهنئة فريقه السابق بترو أتليتكو، بالتأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي بهدف لمثله، ليفوز الفريق الأنجولي بمجموع المباراتين بنتيجة 3/2.

ونشر فلافيو صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" للجهاز الفني واللاعبين لبترو أتلتيكو وعلق: هذا هو فريقي.



فلافيو

وودع فريق صن داونز الجنوب أفريقي منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل على أرضه بنتيجة 1-1 أمام ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، فى المباراة التى جمعت الفريقين بملعب "سوكر سيتي" بجنوب أفريقيا، فى إياب الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

واستفاد بترو أتلتيكو الأنجولى من الفوز مثير الذى حققه على صن داونز بنتيجة 2- 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضي، ليتأهل للدور نصف النهائي بمجموع المباراتين 3-2.

تقدم صن داونز في الدقيقة 49 عبر لاعبه بريان مانديلا، وتعادل تياجو أزولو للضيوف في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وبذلك يودع صن داونز البطولة فى واحدة من أكبر المفاجآت، ليتأهل بترو أتلتيكو الذى سيواجه المتأهل من الوداد المغربي مع شباب بلوزداد الجزائرى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وكان الوداد البيضاوي قد تفوق على شباب بلوزداد 1-0 في مباراة الذهاب، قبل موقعة الإياب اليوم.

وكان النادي الاهلي قد ضرب موعدا مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة، عقب تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.