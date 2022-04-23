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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 23 / 4 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم السبت 23 / 4 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، اتحاد الكرة يستعين بـ"توماس مولر" فى ملف إدانة السنغال بالمحكمة ، ومكافآت إجادة فى الأهلي بعد الإطاحة بالرجاء والتأهل لنصف نهائي أفريقيا.

اتحاد الكرة يستعين بـ"توماس مولر" فى ملف إدانة السنغال بالمحكمة الرياضية

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مكافآت إجادة فى الأهلي بعد الإطاحة بالرجاء والتأهل لنصف نهائي أفريقيا

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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