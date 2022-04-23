شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 23 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم السبت 23 / 4 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، اتحاد الكرة يستعين بـ"توماس مولر" فى ملف إدانة السنغال بالمحكمة الرياضية، ومكافآت إجادة فى الأهلي بعد الإطاحة بالرجاء والتأهل لنصف نهائي أفريقيا.

اتحاد الكرة يستعين بـ"توماس مولر" فى ملف إدانة السنغال بالمحكمة الرياضية

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