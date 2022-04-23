شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبحث عن أول فوز في 2022 بالدوري أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا عن تحقيق أول انتصار في 2022، بعدما فشل الفريق في الفوز للمباراة الثالثة عشرة على التوالي بالدورى العام، بعد الخسارة أمام فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، في اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة، وذلك عندما يلتقى مع بيراميدز يوم الأربعاء 27 أبريل الجاري ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويعود آخر فوز حققه سيراميكا تحت قيادة مديره الفني هيثم شعبان بالدورى العام يوم 18 نوفمبر من العام المنقضى عندما فاز على البنك الأهلى بهدف نظيف سجله محمد إبراهيم في الدقيقة 37 من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام، وبعدها دخل الفريق في دوامة التعادلات والهزيمة.

وخسر سيراميكا من فاركو بهدف نظيف في الجولة الخامسة، وسقط بنفس النتيجة أمام الزمالك في الجولة السادسة وتعادل مع الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف لمثلهما في الجولة السابعة وتعادل مع المقاولون بهدفين لمثلهما في الجولة الثامنة وتعادل سيراميكا مع المصرى بالجولة التاسعة بهدف لمثله، ثم تعادل سلبيا مع غزل المحلة في الجولة العاشرة، وخسر أمام إيسترن كومبانى بهدف نظيف في الجولة 11، وتعادل مع سموحة بهدف لمثله في الأسبوع 12 وتعادل سلبيا مع إنبي في الأسبوع الـ13، وخسر من فيوتشر بثلاثية في الجولة 14، وأخيرا خسر من الطلائع بهدف نظيف.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق انتصارين فقط وتعادل في ثماني مواجهات وتلقى 5 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 17 هدفا.