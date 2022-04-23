شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سداد تكلفة الحكام الأجانب.. ويحدد خمسة دوريات أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الأهلي أرسل يوم الأحد الماضي خطابا إلى اتحاد الكرة، يؤكد فيها طلبه إسناد مباراتيه القادمتين في الدوري مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام أجانب، يتم اختيارهم من أقوى خمسة دوريات في العالم (الدوري الإنجليزي - الدوري الإسباني - الدوري الألماني - الدوري الإيطالي - الدوري الفرنسي).

وطلب الأهلي أن يكون حكم الساحة الذي يتم استقدامه بمعرفة اتحاد الكرة من بين أفضل خمسة حكام في بلاده، وأرفق النادي بالخطاب المشار إليها شيكًا بقيمة ما يعادل 80 ألف دولار تكلفة حكام المباراتين (حكام ساحة + حكام الـVAR)، حسبما حدد اتحاد الكرة، وتم إبلاغ الاتحاد بأن الأهلي سوف يحدد مبارياته اللاحقة التي يطلب لإدارتها حكاما أجانب، عندما يتلقى مواعيد المباريات المتبقية من جدول الدوري.

من ناحية أخرى منح الجهاز الفني لفريق الأهلي منح لاعبي راحة لمدة 48 ساعة، عقب العودة من المغرب، بعد تخطي عقبة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته يوم الإثنين؛ استعداداً للعودة إلى مباريات بطولة الدوري، وكانت بعثة الأهلي، قد وصلت إلى مطار القاهرة، قادمة من المغرب، بعد تخطي عقبة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام الأسبوع الماضي.