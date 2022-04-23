الأهلي يعلن سداد تكلفة الحكام الأجانب.. ويحدد خمسة دوريات أوروبية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سداد تكلفة الحكام الأجانب.. ويحدد خمسة دوريات أوروبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الأهلي أرسل يوم الأحد الماضي خطابا إلى اتحاد الكرة، يؤكد فيها طلبه إسناد مباراتيه القادمتين في الدوري مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام أجانب، يتم اختيارهم من أقوى خمسة دوريات في العالم (الدوري الإنجليزي - الدوري الإسباني - الدوري الألماني - الدوري الإيطالي - الدوري الفرنسي).
وطلب الأهلي أن يكون حكم الساحة الذي يتم استقدامه بمعرفة اتحاد الكرة من بين أفضل خمسة حكام في بلاده، وأرفق النادي بالخطاب المشار إليها شيكًا بقيمة ما يعادل 80 ألف دولار تكلفة حكام المباراتين (حكام ساحة + حكام الـVAR)، حسبما حدد اتحاد الكرة، وتم إبلاغ الاتحاد بأن الأهلي سوف يحدد مبارياته اللاحقة التي يطلب لإدارتها حكاما أجانب، عندما يتلقى مواعيد المباريات المتبقية من جدول الدوري.
من ناحية أخرى منح الجهاز الفني لفريق الأهلي منح لاعبي راحة لمدة 48 ساعة، عقب العودة من المغرب، بعد تخطي عقبة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته يوم الإثنين؛ استعداداً للعودة إلى مباريات بطولة الدوري، وكانت بعثة الأهلي، قد وصلت إلى مطار القاهرة، قادمة من المغرب، بعد تخطي عقبة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام الأسبوع الماضي.