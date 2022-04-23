الأهلي يطلب صفوة الحكام الأجانب لمباراتي الدوري.. ويسدد التكلفة لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه ورمضان حسن:

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنه أرسل يوم الأحد الماضي مخاطبة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها على طلبه بإسناد مباراتيه القادمتين في الدوري مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام أجانب.

وطلب الأهلي أن يتم اختيار الحكام لإداراة المباراتين في الدوري من أقوى خمسة دوريات في العالم (الدوري الإنجليزي - الدوري الإسباني - الدوري الألماني - الدوري الإيطالي - الدوري الفرنسي).

وشددت إدارة الأهلي، على أن يكون حكم الساحة الذي يتم استقدامه بمعرفة اتحاد الكرة من بين أفضل خمسة حكام في بلاده.

وأرفق الأهلي بالمخاطبة المشار إليها شيكًا بقيمة ما يعادل 80 ألف دولار تكلفة حكام المباراتين (حكام ساحة + حكام الـVAR)، حسبما حدد اتحاد الكرة.

وقامت إدارة الأهلي بإبلاغ الاتحاد بأن الأهلي سوف يحدد مبارياته اللاحقة التي يطلب لإدارتها حكاما أجانب، عندما يتلقى مواعيد المباريات المتبقية من جدول الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 16 بالدوري، وبعدها يحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا السبت المقبل بالجولة الـ 17 من المسابقة.