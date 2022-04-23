رسمياً.. دروجبا يخسر انتخابات رئاسة الاتحاد الإيفواري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تلقى ديدييه دروجبا صدمة مُدوية بخسارته في انتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم والتي كان ينافس فيها على مقعد الرئيس.

وترشح دروجبا على مقعد رئاسة الاتحاد الإيفواري بالإضافة إلى الثنائي إدريس ياسين وسوري ديباتيه لمدة 4 سنوات قادمة.

وحصد دروجبا 21 صوتاً ليحتل المركز الثالث في الجولة الأولى خلال انتخابات الجمعية العمومية التي تقام اليوم السبت من أصل 131 صوتاً.

وأصبحت المنافسة بين إدريس ياسين وسوري ديباتيه في الجولة الثانية على منصب رئيس الاتحاد الإيفواري، حيث حصد الأول على 59 صوتا والثاني 50 صوتا.

وكانت أنباء عديدة انتشرت عبر بعض وسائل الإعلام الأفريقية تفيد بفوز دروجبا برئاسة الاتحاد الإيفواري ولكن لم تكن نتائج الجولة الأولى ظهرت بشكل نهائي.

ياسين إدريس رئيسًا جديدًا للاتحاد الإيفواري رسميًا

وأعلنت الجمعية العامة الانتخابية في الفيفا انتخاب ياسين إدريس دياللو رئيساً جديداً للاتحاد الإيفواري لكرة القدم.

وفاز ياسين إدريس على منافسه سوري ديباتيه بفارق صوتين ( 63 مقابل 61) في جولة ثانية شهدت منافسة شرسة وتوتر كبير في عملية التصويت.