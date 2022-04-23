بايرن ميونخ يهزم دورتموند ويتوج بطلًا للدوري الألماني رسميَا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توج نادي بايرن ميونخ بطلًا للدوري الألماني "بوندسليجا" لموسم 2021-2022، وللمرة العاشرة على التوالي، مساء اليوم السبت، بعدما تفوق على بوروسيا دورتموند في الجولة 31 من المسابقة.

وحقق بايرن فوزًا على دورتموند بثلاثة أهداف لواحد مساء السبت، ليعلن تتويجه بطلًا للمسابقة الألمانية قبل نهايتها بثلاث جولات.

ونجح سيرجي جنابري في تسجيل الهدف الأول لبايرن في الدقيقة 15، قبل أن يضاعف روبيرت ليفاندوفسكي من تقدم البافاري بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وقلص إيمري كان من تقدم بايرن بتسجيل الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل جمال موسيالا الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة يكون رصيد بايرن قد ارتفع إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، أمام بوروسيا دورتموند ثاني الترتيب برصيد 63 نقطة، قبل ثلاث جولات فقط من النهاية.

وسمح فارق النقاط بإعلان تتويج بايرن ميونخ بطلًا للدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي، كونه لم يفقد لقب المسابقة منذ تتويجه به في موسم 2012-2013.

ويعد بايرن ميونخ هو البطل التاريخي للدوري الألماني برصيد 32 لقب، أمام نورنبيرج بتسع ألقاب، ثم دورتموند بثمانية، شالكة بسبعة، هامبورج بستة، ثم شتوتجارت وبوروسيا مونشنجلادباخ بخمسة ألقاب.